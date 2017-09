Ndoshta shumë prej jush, nuk e simpatizojnë aktorin Kaan Urgancioglu, për shkak të rolit të tij negativ në serialin “Dashuri e Pafund”, i cili transmetohet nga e hëna në të premten në orën 20.00, në ekranin e Vizion Plus.

Por ka disa arsye që ju duhet ta dashuroni aktorin.

Së pari, sepse ai e “qan” rolin e Emir në serialin “Dashuri e Pafund”. Realisht e lëndon shumë Nihanin, por kështu ka vendosur regjisori i serialit.

Së dyti, sepse ashtu siç ua thamë dje, aktori është me origjinë shqiptare. Nëna e tij, duhet t’i ketë treguar me patjetër traditat dhe kulturën tonë. Me pak fjalë, është djalë shqipnie.

E së fundmi, kush do e merte me mend, se aktori do të kishte pasion fotografinë. Në profilin e tij në Instagram, aktori shpërndan me fansat, pasionin e tij për fotot. E fotot rrëfejnë se është romantic. Jo kushdo, mund të presë me orë të tera, për të fotografuar perëndimin e diellit.

