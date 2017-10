Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka, tha se në bashkëpunim me SHBA do të vendoset radari i vëzhgimit të hapësirës ajrore të Shqipërisë”. Gjatë vizitës së ministrit polak të mbrojtjes Antonio Macierevic, ministrja e mbrojtjes shprehu vlerësime për mbështetjen e Polonisë në rrugën drejt NATO dhe BE.Në takim u diskutua dhe për ngritjen e Qendrës së Ekselencës për studimin e fenomenit të luftëtarëve të huaj terroristë.

