Nato ka reaguar ndaj testit te fundit me raketa të Koresë së Veriut, duke theksuar se është e nevojshme që Pheniani të marrë një përgjigje globale. Sekretari i Përgjithshëm, Jens Stoltenberg, me anë të një postimi në Twitter, tha se veprimi i fundit i vendit komunist është një tjetër shkelje e hapur e rezolutave të OKB-së, si dhe një kërcënim madhor i paqes e sigurisë ndërkombëtare. Koreja e Veriut lëshoi raketën e dytë balistike vetëm më pak se dy javë, pas testimit të bombës me hidrogjen.

Raketa arriti një lartësi prej 770 km dhe udhëtoi 3700 km përpara se të binte në oqean, përtej ishullit të Hokaidos. Autoritetet bënë të ditur se lëshimi ndodhi në orët e mëngjesit, ndërsa raketa kaloi mbi territorin japonez. Mijëra qytetarë u zgjuan të frikësuar nga sirenat e alarmit që ranë menjëherë pasi diktuan raketën.

Ekspertët e ushtrisë pohuan se mjeti fluturues ra në një zonë të largët të oqeanit, por nuk dihet ende nëse ishte një raketë me rreze te mesme apo ndërkontinentale. Ngjarja ka shtuar në maksimum tensionet me Phenianin. Kryeministri Japonez Shinzo Abe, bëri të qartë se vendi i tij nuk do të toleronte asnjëherë një provokim kaq të rrezikshëm. Provokimin e dënoi me ashpërsi edhe sekretari amerikan i shtetit, Rex Tillerson.

Këshilli i Sigurimit i OKB-së pritet te mbaje nje mbledhje urgjente me kërkesë të Shteteve të Bashkuara dhe Japonisë. Ndërsa zyrtarët amerikanë thonë se preferojnë zgjidhje diplomatike të krizës bërthamore edhe pse përdorimi i forcës ushtarake është gjithashtu një opsion.