Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, votoi unanimisht vendosjen e sanksioneve të reja ndaj Koresë së Veriut, pas testimit të bombës me hidrogjen.

Kina e Rusia, të cilat e kanë kundërshtuar vazhdimisht SHBA-në për forcimin e sanksioneve, votuan pro projektrezolutës që vendos ndalimin e eksporteve të qymyrit, plumbit, ushqimeve të detit dhe tekstileve. Masat shtese te vendosura nga Shtetet e Bashkuara do t’i kushtojnë Phenianit miliarda dollarë, gjë e cila do të ndikojë drejtpërsëdrejti në aftësitë e vendit komunist për të financuar programin bërthamor.

Ambasadorja e SHBA-ve në OKB, Niki Haley, tha para Këshillit të Sigurimit se bota nuk do ta pranojë kurrë Korenë e Veriut me armë bërthamore. Haley paralajmëroi se nëse regjimi i Phenianit nuk heq dore nga testimi i raketave, atëherë Uashingtoni do ta ndalojnë atë.

Sanksionet e reja synojnë të nxisin diktatorin koreano-verior të ndryshojë sjelljen.

Vetëm një ditë para votimit të projektrezolutës në OKB, lideri i vendit komunist Kim Jong Un kërcënoi se Shtetet e Bashkuara do të paguajnë një çmim të lartë dhe do të përballen me dhimbjen më të madhe në historinë e kombit, nëse Këshilli i Sigurimit miraton sanksionet e reja për Phenianin.