Territori shqiptar ka nevoje për pastrim rrënjësor dhe ne do ta arrijmë këtë për 300 ditë, së bashku me njësite vendore. Ky është premtimi qe ka bere Ministri i Mjedisit dhe Turizmit Blendi Klosi, në një takim me kryetaret e bashkive. Nga Durrësi, ai lançoi fillimin e operacionit kombëtar. Ministri Klosi u shpreh i ndërgjegjshëm se mjedisi është ende mjaft i ndotur, çka sipas tij ndikon negativisht ne turizmin.

Aksioni do të zhvillohet në disa faza, duke përfshirë te gjithë territorin e Shqipërisë. Ministri i Mjedisit e Turizmit, paralajmëroi masa të ashpra penalizuese për të gjitha subjektet që shkaktojnë ndotje. Në kete aksion kombëtar, në mbështetje të Ministrisë së Mjedisit do te jete edhe Ministria e Brendshme.