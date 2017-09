Prove force per Paris Sg qe ne sfidën hapëse te javës se 5 ne France fitoi ne fushën e Metz te lojtarit me te ri te kombëtares Ivan Balliu, me rezultatin e thelle 5-1.

Ne nje sfide ku pritej me padurim debutimi i Kilian Mbape, rezistenca e te zotëve te shtëpisë zgjati vetëm ne pjesën e pare. Fillimisht Edinson Kavani kaloi ne avantazh parisienët, ndërsa 6 minuta me vone, ne te 37-en Riviere barazoi rezultatin.

Ne pjesën e dyte kampionet e Francës shfaqen gjithë potencialin e tyre, ku fillimisht Kilian Mpape shënoi golin e dyte, ndërsa 10 minuta me vone ishte Neymar qe la shenje edhe ai ne ketë ndeshje. Ne minutën e 75 Cavani pas nje pasimi te Mbape shënoi dopieten e tij personale ne ketë mbrëmje përpara se Lukas Mura ne fund te vuloste shifrat përfundimtare 5-1 me Paris Sg, qe arriti fitoren e 5 ne po kaq ndeshje.

Fitore e rëndësishme e Lapicig ne prag te debutimit te tyre ne Uefa Champions League. Ne javën e trete te bundesliges te ashtuquajturit demat e kuq fituan ne fushën e Hamburgut, me rezultatin 2-0.

Prapavija e skuadrës se Megrim Mavraj me kete te fundit i pezulluar duroi vetëm nje pjese loje me Laicigun, qe i ndëshkoi dy here ne te dytën me Keita ne minutën e 67 dhe Verner 8 minuta me vone.