Edhe pse është tashme nje skuadër pretendente per te bere hapin e madh ne Champions, edhe pse ka bere blerjen me te shtrenjte ne histori Paris SG, nuk ka mundur ta mbaje per shume gjate harmoninë ne skuadër. Ne qendër te polemikave Cavani dhe Neymar dy yjet kryesore te skuadrës, te cilët janë zënë per nje penallti se cili do ta gjuante gjate ndeshjes kundër Lionit ne fundjave.

Por media franceze ka beret e ditur se situata është shume e acaruar ne skuadër. Lequipe ne titullin e saj kryesor nënvizon se nuk ka patur vetëm debate ne fushe, por gjithçka ka rrezikuar te kalonte deri ne kapje me duar nëse nuk do te ndërhynin dy lojtaret e tjerë Tiago Silva dhe Markinjos. Ne përfundim te ndeshjes prestigjiozja franceze tregon se Cavani shume i zemëruar per çfarë ndodhi ne fushe, u largua i pari pa përshëndetur tifozët.

Pak me vone, ne dhomat e zhveshjes u fut Neymar, ndërsa mes dy lojtareve u ndez edhe njëherë debati se cili duhet te gjuante penalltinë kundër Lionit. Tensioni arriti deri ne atë shkalle se u desh ndërhyrja e lojtareve te tjere qe situata mos te degjeneronte.

Me sa duket Cavani ka nje klauzole ne kontrate ku ne rast te shpalljes golashënuesi me i mire ne kampionat, atëherë ai përfiton nje shume prej 1 milionë euro. Kjo ka qene arsyeja e dëshirës per te gjuajtur penalltinë, nje gje te cilen e dëshironte edhe Neymar. Mes dy lojtareve tashme ka nje prishje totale te marrëdhënieve ku braziliani nuk e ndjek me El Matador edhe ne rrjetet sociale si Twitter e Instagram, nënvizojnë mediat franceze.