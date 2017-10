Messi dërgon Argjentinën ne botëror, Brazili “heq qafe” Kilin Ishte gati e pakëndueshme që Argjentina te qëndronte jashtë kupës se botes, jo vetëm sepse ata janë dy herë kampionet e botës, por sepse një botërore pa Leo Messin, do ishte vërtet një mëkat dhe për të mos ia lënë në dorë rastësie, pleshti i mori vetë përsipër të gjitha përgjegjësitë duke rikthyer buzëqeshën tek një komb i tërë.

Falë tre golave të tij, Argjentina fitoi 3 me 1 në transfertë me Ekuadorin në ndeshjen e fundit eliminatore të zonës së Amerikës së Jugut duke fluturuar për në botëror, edhe pse përpara sfidës në Kuitos ishte praktikisht jashtë, e të mendosh që ndeshja nisi në disavnatazh për skuadrën e Sampaolit e cila pësoi golin e Ekuadorit me autor Ibarren pas vetëm 40 sekondash. Megjithatë, Messi si një kapiten I vërtete tregoi të gjithë klasin e tij fillimisht duke barazuar rezultatin në minutën e 12 pas një kombimi fantastik me Di Marian.

Argjentina nuk shkëlqen, me vetëm një përjashtim, Lionel Messin I cili në minutën e 20 nxjerr nga repertori një goditje fantastike që i jep avantazhin bardhekalterve. Në pjesën ë dytë mes frikës se ndonjë barazimi të mundshëm..është po ai, 5 here fituesi i topit të artë që me nje prekje plot finese shënon edhe golin e trete dhe I jep jetë festes së çmendur të skuadrës së Sampoaolit në Kuioto dhe në mbare Argjentinën.

Por ndërsa dy herë kampionet e botës do të jenë në Rusi, befasia e madhe e Amerikës së Jugut është Kili që u mund 3 e 0 nga Brazili në ndeshjen e fundit dhe qëndroi jashtë botërorit si skuadër e vendit të 6. Të zotët e shtëpisë i dhanë goditjen fundit Kilit duke shënuar me dy herë me anë të Gabriel jesues dhe me Paulinjo.

Disfata e Kilit, ka lumturuar Kolumbinë dhe Perunë dy skuadra që u ndanë në barazim 1 me 1 në Lima. Me këtë rezultat Kolumbia si skuadër e vendit te 4 shkon direkt në Rusi, ndërsa Peruja e vendit të peste do të luajë në play off.

Një tragjedi e vërtete në Paguaji ku të zotët e shtëpisë u mundën 1 me 0 në Venezuela e vendit të fundit dhe humben shansin për tu kualifikuar në botëror. Në sfidën tjetër Uruguai fitoi 4 me 2 kundër Bolivisë në shtëpi dhe I mbylli eliminatoret ne vendin e dyte.