Moti i keq me shira dhe ere ka sjelle edhe nje sere defektesh ne rrjetin e energjisë elektrike. Kompania OSHEE bën me dije se ne te gjithë vendin ka patur defekte, si dëmtim linjash, përcjellësish etj. Per rrjedhoje shume zona, kryesisht ato rurale per disa ore kane patur mungese te energjisë.

Grupet e OSHEE jane ne terren per te riparuar demet, por ndërkohe kompania njofton se nje pjese e fiderave janë stakuar me qellim shmangien e ndonjë defekti te mundshëm, nga sasia e ujit ne kabina.