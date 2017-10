Reforma ne arsim është konsideruar sukses edhe nga ministrja e arsimit Lindita Nikolla. Ne ditën e pare të mësimit ne universitete, ajo tha se merita dhe transparenca kanë qene kriteret kryesore te pranimit ne shkollat publike e private.

Ashtu si ne shume prej universiteteve publike, edhe fakulteti i gjuhëve te huaja i ka plotësuar te gjitha kuotat.

Por ndryshe paraqitet situata ne universitetin e Korçës, ku ne fakultetin e bujqësisë ndryshe nga nje vit me pare ka 30% me pak studente.

Ndërsa ne Vlore per shkak te kuotave te paplotësuara dege si fizika e kimia, nuk janë hapur.

Kete vit janë 22 mije e 200 studente ne te gjithë vendin, te cilët do te frekuentojnë per here te pare ambientet universitare.