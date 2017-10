Skenderbeu arriti nje tjeter barazim ne shtëpi ne javen e trete te fazës ne grupe te Kupës se Vogël te Europes. Ne Elbasan Arena ujqerit e dëborës nuk shkuan me shume se rezultati 0-0 kundër Partizanit te Beogradit.

Ne renditjen provizore korçaret mbajnë vendin e fundit me dy pike po aq sa serbet, dhe me nje pike me pak se Jong Bojs i vendit te dyte, duke mbajtur shpresat per nje kualifikim te mundshëm. Ky grup kryesohet nga Dynamo e Kievit qe barazoi ne Ukraine 2-2 me zviceranet e Jong Bojs.

Ne takimet e tjera, Milan barazoi ne mënyre surprize 0-0 ne San Siro kundër Aekut te Athinës, duke mbajtur vendin e pare ne grupin D me 7 pike, dy me shume se greket. Një tjetër rezultat surprize erdhi nga Gudison Park ku Lion mundi vendasit e Everton 2-1.

Fekir zhbllokoi shifrat ne minutën e 6 me penallti per francezet, ndërsa ne minutën e 69 vendasit barazuan me Uiliams. 6 minuta me vone Traore kaloi përsëri ne avantazh Lion, nje rezultat qe nuk ndryshoi deri ne fund te takimit. Për skuadrën e Uejn Runit veniten shpresat per nje kualifikim te mundshëm, duke mbetur ne vend te fundit ne grupin E me vetëm 1 pike.

Ky grup kryesohet nga Atalanta e Etrit Berishës qe mundi ne Bergamo 3-1 Apollon te Limasol. Per te veçuar edhe rezultati i Lacios qe mundi Nicen e Balotelit ne France 3-1 dhe Arsenalit 1-0 me gol te Mesut Ozil ne Beograd ndaj Crvena Zvvezda.