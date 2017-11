Kryetari i kuvendit te Shqipërisë, Gramoz Ruçi u ka bere thirrje partive politike ne Kosovë qe te shikojnë përtej interesave partiake sa i takon zgjidhjes se ngërçit per liberalizimin e vizave.

Ruci i ka inkurajuar partitë politike qe te përmbushin kriteret e fundit te përcaktuara nga Komisioni Evropian per kete çështje dhe te mos presin qe ajo te zgjidhet përmes lëshimit te pasaportave shqiptare per shtetasit e Kosovës.

Ruçi ka përgëzuar spektrin politik te Kosovës per pjekurinë e treguar ne procesin zgjedhor te 22 tetorit dhe eshte shprehur i bindur qe ne mbledhjen midis dy qeverive qe do te mbahet ne fund te nëntorit ne Korçe, do te zgjidhen shume çështje te mbetura pezull mes te dyja shteteve.

Ndërkaq, ne konferencën e përbashkët per shtyp, kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj tha se përtej fjalëve, te dy shtetet duhet te angazhohen qe bashkëpunimi te ndodhe ne vepër.