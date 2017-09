Koreja e Veriut ka reaguar ashpër pas vendosjes së sanksioneve të reja të Këshillin e OKB-së për testin e gjashtë të bombës bërthamore me hidrogjen. Media shtetërore e Phenianit raporton se lideri i vendit komunist është shprehur se ka ardhur koha për të asgjësuar SHBA-të për t’i kthyer në hi. Kim Jong Un ka thene se do te përdoren të gjitha mjetet e hakmarrjes që janë përgatitur deri më tani.

Kim Jong Un ka kërcënuar edhe aleatët e Uashingtonit në rajon, Japoninë dhe Korenë e Jugut. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara miratoi unanimisht sanksionet e reja që përfshijnë eksportet e tekstilit të Koresë së Veriut e naftës, gjë e cila do t’i kushtojë vendit komunist miliona dollarë, gjë e cila do të ndikojë drejtpërsëdrejti në aftësitë për të financuar programin bërthamor.

Ambasadorja e SHBA në OKB, Niki Haley, tha para Këshillit të Sigurimit se nëse regjimi i Phenianit nuk heq dore nga testimi i raketave, atëherë Uashingtoni do ta ndalojnë atë.