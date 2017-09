E mërkura rezervon te tjera përplasje gjigandesh te javës se dyte ne fazën e grupeve te Uefa Champions League. E gjithe vëmendja është e përqendruar ne Park De Princ, aty ku dy kryesuesit e grupit B Paris dhe Bajern sfidojnë njeri tjetrin.

E fuqizuar me emra si Neymar dhe Mbape e gjitha bota sportive është kurioze se si do te sillen francezet ne testin me serioz përballe nje prej ekipeve pretendente te turneut prestigjioz. Unay Emery i cili ka zgjidhur përfundimisht edhe debatin mes Neymar dhe Cavani e ka te gjithë skuadrën ne dispozicion, ndërsa ne kampin kundërshtar mungesa e madhe është portieri Nojer.

Ne takimin tjetër te këtij grupi, Anderlehet pret ne shtëpi Celltic. Një tjetër sfide e forte është ajo ne Madrid, mes Atleticos dhe Chelseat ne grupin C. Skuadrës se Simeones i duhet fitorja ne nje ndeshje aspak te lehte përballe nje prej ekipeve me ne forme te momentit. Gameiro, Vrsalkjo dhe Fernandes jane mungesat per Los Colchoneros, ndërkohe qe dyshimi i vetëm per londinezet është David Luiz. Juventus kërkon te rrëmbeje fitoren e pare përballe Olimpiakos ne grupin D, nje përballje qe do te keni mundësi ta ndiqni drejtpërdrejt dhe ekskluzivisht ne Vizion Plus.

Zonja e vjetër nuk do te kete shërbimet e Markisio, De Shilio, Hovedes dhe Pjaca, ndërkohe qe me dyshim shihet edhe Kedira. Ne kampin kundërshtar, ne ndeshjen e pare zyrtare pa tekniku e shkarkuar Besnik Hasi, Olimpiakos i mungojnë Vukovic dhe portieri Kapino i pezulluar nga klubi. Sfida tjetër e ketij grupi është ajo ne Hoze Alvelade mes Sporting dhe Barcelona. Një përballje mes kryesuesve është dhe ajo ne grupin A Cska Moske -Manchester United, ndërsa Basely i Taulant Xhakes pret Benfiken.