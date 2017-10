Një histori e jashtëzakonshme do të mund të përkufizohet ajo midis Gersit dhe Saimirit. Njëri sportist, tjetri trajner. Të dy i bashkoi një pasion: Noti!

Të premten në Oktapodin e Turjan Hyskës ishin të ftuar dy protagonistët. Saimir Neziri, punon në policinë e shtetit, por merret edhe me pasionin e tij, duke stërvitur të rinj që e duan këtë sport, që thuajse nuk ekziston në Shqipëri. Saimiri tregon se para 10 vitesh, i erdhi një djali 9 vjeçar për t’u stërvitur në pishinë. Ishte Gersi, një djalë me Sindromën Down. Për vite me radhë, Gersi u trajnua dhe ka marrë pjesë në kampionate kombëtare, ku ka arritur deri në vendin e dytë.

Por ai dëshiron të shpallet kampion ndërkombëtar. Këtë qershor ai së bashku me trajnerin ishin në Çeki, ku u zhvillua një kampionat ndërkombëtar për notin. Gersi Troka mori vendin e 6-të, dhe nuk nguroi që të bënte shenjën e shqiponjës. Ai thotë se ky është vetëm fillimi, pasi do të bëjë krenare Shqipërinë me titujt që ai do të marrë në të ardhmen.

Ai thotë se noti është parajsa dhe ai kur noton e ndjen veten si Michael Phelps. Trajneri thotë së Gersin e ndihmon vullneti, ambicia dhe përkushtimi që ka për këtë sport. Ai kërkon ndihmë nga qeveria qendrore dhe lokale në mënyrë që Gersi të motivohet për më shumë në të ardhmen.