Adem Cemurati është administrator ne një pallat ne kryeqytet. Banoret e pallatit qe ai përfaqëson kane rene dakord qe te aplikojnë ne Bashkinë e Tiranës me nje projekt për termo-izolimin e ndërtesës ku ata jetojnë.

Drejtori i Përgjithshëm i Zhvillimit Ekonomik ne Bashkinë e Tiranës, Enkelejd Musabelliu tregon mënyrën sesi mund te aplikohet ne këtë projekt dhe kush janë ndërhyrjet qe do te favorizohen me shume.

Projektet fituese sipas Musabelliut, do te shpallen ne fund te muajit qershor, dhe me pas, ne harkun kohor te nje muaji, do te nise zbatimi i projekteve fituese.

Fondi i Komuniteteve për këtë vit është parashikuar te jete 20 milion leke, dhe maksimumi i parave qe Bashkia e Tiranës financon per një projekt është 2 milion leke.