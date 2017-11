Mbreti Luan; do të ndjekë gjurmët e Hirushes, Të Bukurës dhe Bishës, Liza në bitën e cudirave. Jon Favreau, i cili gjithashtu drejtoi rihapjen e librit The Jungle Book, do të përdorë CGI dhe ekranin e gjelbërt për të sjellë në jetë filmin e animuar të vitit 1994.

Mbreti Luan është planifikuar për t’u dhënë më 19 korrik 2019. Dhe megjithëse kjo është një rrugë e gjatë, ne të paktën kemi njoftimet e aktorëve pjesëmarrës.

Këto janë personazhet që do të marrin pjesë: