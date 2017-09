Partia Demokratike ka përshëndetur deklaratat e ambasadorit amerikan bere ne takimin qe ai pati me një grup te rinjsh. Ne nje njoftim te shpërndare per mediat, lideri i opozitës Lulzim Basha shprehet se diplomati Donald Lu ka te drejte kur thotë se nese qeveria nuk iu përgjigjet kërkesave, atëherë ajo duhet te rrezohet.

Kryedemokrati e ka përgjigjen se pse mazhoranca refuzon te paguaje librat nga buxheti i shtetit. Sipas Bashes, qeveria shpenzoi per bileta e udhëtime dy milionë dollarë, ndërsa 14 milionë dollarë te tjerë per rikonstruksion zyrash. Kaq para sipas liderit te opozitës, jane te mjaftueshme per te siguruar librat per te gjithë nxënësit e Shqipërisë.

Ne fund, Basha ben me dije se Partia Demokratike do te depozitoje ne kuvend propozimin per te financuar nga buxheti i shtetit, librat e shkollës per te gjithë fëmijët e Shqipërisë.