Zaimina Vasjari do të bëhej e njohur për publikun shqiptar pas pjesëmarrjes në një konkurs bukurie në vitin e largët 2002, vit në të cilin do të kurorëzohej edhe si ”Miss Shqipëria”.

Më pas vajza bukuroshe nga qyteti bregdetar i Durrësit do të provonte të provonte botën e modës duke marrë pjesë në sfilata të ndryshme derisa një ditë rrugët e saj do të kryqëzoheshin me muzikën. Këngëtarja bukuroshe është tërhequr përkohësisht nga muzikapër t’iu përkushtuar sipërmarrjes më të re dhe jetës personale. Duke u ndalur tek kjo e fundit, duhet thënë Zaimina ka surprizuar të gjithë ditën e sotme pas publikimit të një fotoje në Instagram ku pohon se është 6 muajshe shtatzënë.

E pyetur rreth ndonjë shtatzënie të mundshme Vasjari është shprehur se dëshironte të mbante çdo gjë sekret deri në një moment të përshtatshëm. Por, s’mund të themi të njëjtën gjë për gazetaren Elona Duro, e cila pak ditë parë pohoi për ”Pop Culture” se edhe Zimina ka hyrë në muajin e gjashtë të shtatzënisë sikur ajo. Nuk na ngelet gjë tjetër vetëm të presim ndonjë foto a prononcim në ditët në vijim./ Living