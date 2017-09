Eros Grezda rikuperon plotësisht veten pas helmimit me kombëtaren ne Maqedoni dhe rikthehet ne fushe me Osjekun si zëvendësues, por gjen rrugën e rrjetës ne minutat e shtesës te takimit kundër Hajdukut dhe i jep fitoren skuadrës se tij. Miqtë me Memollen qe nga minuta e pare ne fushe kaluan ne avantazh ne minutën e 50 te takimit me ane te Niziç. Por nje minute me vone vendasit barazojnë me ane te Hajradinoviç.

Grezda ka hyre ne fushe si zëvendësues ne minutën 62 dhe kur te gjithë ne stadiumin Gradski Vrt po bëheshin gati te largoheshin me nje pike per te dy skuadrat është ne vendin e duhur per te çuar topin ne rrjetën e miqve. Pas golit ka vrapuar ne stolin e rezervave dhe ka festuar me shokët tre pike qe e ngjisin Osjekun ne vendin e 4 por tashme diferencat jane vetëm 1 pike.

Ka gjetur golin edhe talenti shkodran Rubin Hebaj ne fitoren e thelle qe skuadra e tij Domzale shenoi ne shtepi kundër Triglav. I futur ne loje ne 10 minutat e fundit te ndeshjes edhe pse rezultati ishte 5-1 ndërkohe Hebaj nuk fal dhe shënon me koke Brenda zones duke vulosur shifrat ne 6-1. Ndërkohe qe Taulant Xhaka dhe Bazeli kane dështuar te fitojnë proven gjenerale përpara ndeshjes se te martës ne Old Traford kunder Manchester United.

Ne shtepi kundër Lozanes Xhaka ka luajtur per 90 minuta, ka patur edhe nje rast te mire, por tre piket i morën miqtë. Edhe pse Bazeli kaloi ne muinuten e 29 ne avantazh me nje penallti te Van Volfsvinkel. Ne pjesen e dyte fale nje super goli te kosovarit Benjamin Kololli me goditje dënimi, miqte barazojnë dhe kur portieri Vaclik gabon ne minutën e 80 Gajsman eshte aty per te vulosur fitoren e miqve 1-2.