Debutimi ne krye te kuqezinjve me sfidën ndaj Lihteshteinit, do të jetë një prove e rëndësishme për Kristian Panuccin. Në fakt eliminatoret e Evropianit të 2020, janë objektivi i vërtete i teknikut të ri të Shqipërisë, por rezultatet jo të mira në fund të fushatës së botërorit, mund t’ia vështirësojnë gjerat Panuccit, për të ardhmen.

Ashtu sikurse në fakt ia kanë vështirësuar paksa edhe problemet e disa lojtarëve që ai ka ne dispozicion për dy takimet e radhës ndaj Lihteshteinit ne Elbasan dhe ndaj Maqedonisë në Strumice. Viroza gripale e Sadikut ishte diçka e pamenduar, e kështu elbasanasi do të jetë në stol këtë të shtunë, për t’i lënë vendin Azdren Llullakut, në mënyre që të jete ne kondicion maksimal, për takimin me fqinjët maqedonas.

Në mbrojtje duket se Panucci e ka sheshuar edhe dilemën e fundit. Ajeti është i parapalqyer mbi Gjimshitin, për të qenë në një repart me Mavraj, Hysaj dhe Agollin, ndërsa në porte duket se ka zgjedhur Berishën para Strakoshes. Edhe mesfusha është një repart me disa pikëpyetje, për shkak të shqetësimeve fizike te Kukelit dhe formës sportive të disa lojtarëve të tjerë.

Me gjasë ata që do të preferohen janë Basha, Memushaj dhe Abrashi me Lilen, një alternative konkrete. Në krahun e djathtë, Roshi është i padiskutueshëm, ndërsa Hyka në të majtë është më i parapëlqyer sesa Grezda. Në sulm Llullaku pritet të jetë titullar, ndërsa Latifi mund të ketë minuta në pjesën e dytë.

Në aspektin taktik, ndryshimet në raport me epokën de Biasi, nuk do të jenë evidente, pasi rreshtimi pritet të jetë 4-3-2-1. Panucci po përpiqet ende të njohe ekipin, kështu që është ende herët te flasim për një identitet të ri të kombëtares kuqezi.