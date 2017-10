Benfica dhe Sporting Lisbone i fituan ndeshjet e tyre te javës së 10 yë kampionatit portugez, duke i bërë presion Portos që luante sonte në orën 21 e 30 në derbi në transferte kundër Boavistes. Kryesimi i kampionatit u mor përkohësisht në fakt nga Sporting Lisbone që fitoi me shumë vështirësi në fund kundër Rio Ave jashtë fushe 1 me 0. Goli i tre pikëve u shënua në minutën e 85 nga sulmuesi holandez Bas Dost. Sporting mori përkohësisht kryesimin me 26 pikë, 1 më shumë sesa Porto dhe 3 më shumë sesa Benfica, e cila në ndeshjen hapëse të kësaj jave në Portugali, mposhti në shtëpi 1 me 0 Feirensen. Një sfide impenjative, më e vështire sesa mendohej për shqiponjat e Lisbonës, pavarësisht se luanin në fushën e tyre dhe ndaj një rivali në letër shumë me inferior. Madje u duk se do të ishte një përballje thuajse pa histori duke qenë se të zotët e shtëpisë shënuan shpejt që në minutën e 11 me bomber Brazilian Zhonas.

Por miqtë jo vetëm që rezistuan, por provuan të barazojë në fund të pjesës së parë, por tentativat e Etebo dhe Zhoaop Silves gjeten reagimin e mirë të portierit të ri të Benfikes, Svilar. Në pjesën e dytë pati raste në të dyja portat, por gjithsesi rezultati nuk ndryshoi dhe Benfika u ngjit në kuotën e 23 pikëve, duke shkuar e qete në sfidën e Champions League mesjaven e ardhshme ndaj Mancheser United. Të dyja ndeshjet e para të Primeira Ligës u përcollën direkt në platformën Tring, ashtu sikurse edhe derbi mes Boavistes dhe Portos, sonte ne orën 21 e 30.