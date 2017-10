Mauro Ikardi mund i vetëm Milanin. Ne derbin me numër 167 te Madonines, Inter fitoi 3-2 duke u ngjitur ne vend te dyte ne renditjen e përgjithshme, 2 pike larg kryesuesve te Napolit. Një sfide e pasur me gola dhe emocione ku heroi i mbrëmjes ishte kapiteni i zikalterve autor i nje triplet.

Ishte argjentinasi i cili zhbllokoi shifrat ne minutën e 28 pas nje pasimi te Kandreva, duke e mbyllur pjesën e pare ne avantazh. Pas nje pjese te pare me mjaft ritëm, me ndërtimin e aksioneve minute pas minute, presionin ne gjysemfushen e kundërshtarit dhe traversën e Kandreva, Inter u shfaq i lodhur ne te dytën. Iniciativa i takoi Milan te cilët u shfaqen agresive me shtyllën e Andre Silves, por edhe ne aksionin e golit e anuluar nga Musakio.

Fale këtij presioni, kuqezinjtë arritën te barazonin shifrat me Suso ne minutën e 56. Por barazimi zgjati vetëm 7 minuta pasi përsëri Ikardi me nje goditje magjike si nje bomber i vërtete kaloi përsëri ne avantazh Inter. Milan ne sulm ne kërkim te barazimit te shifrave, por portieri Handanovic i cili u detyrua te kapitullonte kur ne minutën e 81 shkaktoi autogol ne portën e tij, edhe pse protagonist me te paktën tre ndërhyrje decizive ndaj Suzo Bonaventura dhe Borini.

Atëherë kur pritej qe derbi i Milanos te mbyllej ne barazim ne minutën e 88, Rodrigues shkaktoi nje penallti ne ndërhyrjen ndaj Dambrosio, qe u kthye ne gol nga Ikardi. Një penallti, tre gola, tre pike. Nje qytet i tere ne këmbët e argjentinasit per nje mbrëmje. Për Milan humbja e trete konsekutive dhe nje finale vetëvrasëse, ndoshta e pamerituar per rastet e krijuara.