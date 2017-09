Borusia Dortmund vazhdon te tregoje një forme mjaft te mire ne kampionatin gjerman. Humbja ne mesjave ne Champions ndaj Real Madrid u la pas shume shpejt nga skuadra e trajnerit Peter Bosz, e cila në javën e 7 të bundesligës mposhti 2 me 1 në transferte Augsburg.

Dortmund kaloi në avantazh shumë shpejt me anë të ukrainasit Andri Jarmolenko, por vendasit nuk u demoralizuan dhe barazuan pas vetëm 7 minutash me anë të Caiuby. Gjithsesi Dortmund e rimori sërish shpejt veten dhe ne mesin e pjesës së parë riktheu avantazhin, duke shënuar golin e dytë me anë të Shinji Kagauas. 10 minuta para fundit, skuadra mike pati shansin të shënonte edhe golin e trete, por bomberi Aubamejang gaboi nga pika e bardhe e penalltisë. Sidoqoftë me 3 pikët e radhës, Dortmund kryeson bundesligen me 19 pikë, me 6 fitore dhe 1 barazim.

Në Angli, Manchester United nuk gabon dhe vazhdon të qëndroje ne krye te klasifikimit. Skuadra e Murinjos fitoi 4 me 0 në fushën e vet ndaj Crystal Palace dhe u ngjit në kuotën e 19 pikëve në 7 jave të luajtura. Ndeshja për djajtë e kuq u zgjidh që në pjesën e parë kur Huan Mat dhe Maruan Fellaini shënuan dy herë për të zotët e shtëpisë. Në fraksionin e dytë Old Traford shijoi dhe festoi edhe dy gola të tjerë të skuadrës së Murinjos, me protagonist edhe nje here tjetër belgun Fellaini dhe bashkatdhetarin e tij Lukaku.

Me herët kjo jave në Premier League ishte hapur me nje fitore të thelle 4 me 0 të Tottenham në transferten e Hudersfilld. Për londinezet shënoi dy herë i zakonshmi Harry Kane, ndërsa dy golat e tjerë u realizuan nga Ben Davies dhe Sissoko. Spursat ngjitën në kuotën e 14 pikëve.