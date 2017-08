Vrasja e gjyqtares Fildez Hafizi ka sjelle reagime te shumta. Zyra e Bashkimit Europian ne Tirane e konsideron këtë një ngjarje të tronditëse. “Të tmerruar! Një tjetër viktimë e dhunës në Shqipëri. Mbrojtja e grave nga kërcënimet është përgjegjësi e plotë e shtetit. Institucionet përkatëse të përgjigjen menjëherë. Gratë nuk duhet të jetojnë me frikë në dëshirën e tyre për ta jetuar jetën si duan”, – thuhet ne reagimin e zyrës se BE. Presidenti Meta e quan vrasjen nje alarm per shoqërinë, duke i kërkuar mekanizmave te shtetit dhe shoqërisë civile te kthejnë vëmendjen ndaj grave e nenave. Unioni i gjyqtarëve po ashtu dënon me ashpërsi krimin e kryer ndaj koleges dhe kërkon procedimin sa më të shpejtë si dhe dënimin e autorit. Ndërsa kreu i PD Basha shkruan se jeta e humbur e Fildeze Hafizit është një tragjedi që nuk duhej të kishte ndodhur, por edhe një shuplakë zgjimi për të gjithë, për të reaguar kundër krimit.