Anderleht mori nje fitore te rëndësishme në takimin hapës të javës së 10 të kampionatit belg. Kampionet ne fuqi të Belgjikës fituan 4 me 3 ne transferte kundër Mekelen ne nje ndeshje plot emocione të transmetuar në platformën Tring. Miqtë zhvilluan një pjese te parë fantastike te cilën e mbyllen me nje avantazh bindës 4 me 1, falë golave te Gerkenes, dopietes se Oniekurut si dhe polakut Lukas Teordzcik.

Dominim absolut i Anderlehtiot që gaboi vetëm në një rast kur të zotët e shtëpisë shënuan një gol me anë të Rob Schoofs. Në 45 minutat e dyta Mekelen u përpoq shumë të futej në ndeshje, duke shënuar me Pedersen golin e dytë në minutën e 60, ndërsa i treti që duhej të rihapte sfidën u shënuan vetëm në shtese nga Bande, duke mos pasur më kohe për të tentuar një barazim. Pas kësaj fitoreje Anderlecht ngjitet ne 18 pikë, pas krahëve të Brugge dhe Sporting Charlerua që ende duhet t’i luajnë ndeshjet e veta të javës së 10.

Një tjetër sfide e transmetuar në Tring, Rangers mposhti në transferte 0 me 3 Senbt Johnston në një nga sfidat më te forta të javës së 9 të premier ligës skoceze. Rekordmenet e Skocisë që po përpiqen të ngrihen ne lartësinë e emrit të tyre pas disa vitesh vuajtje, shënuan golin e avantazhit në pjesën e parë në minutën e 27 me anë të Carlos Pena, ndërsa dominimi vazhdoi edhe pjesën e dytë ku i njëjti lojtar dyfishoi shifrat, me Rangers që përfitoi edhe nga dalja me te kuq e futbollist vendas Anderson në minutën e 71.

Në fund pati kohe edhe për golin e trete të shënuar nga Dorrans. Rangers u ngjit në kuotën e 17 pikëve në vendin e trete, duke zbritur nje vend në poshtë pikërisht Sent Johnston.