Zgjedhjet parlamentare të 25 qershorit 2017 në Shqipëri do të pasqyrohen minutë pas minute në faqen e web-it të Vizion Plus, www.vizionplus.tv dhe në aplikacion.

Krahas informacioneve në kohë reale, Vizion Plus ofron dhe pasqyrimin “live” të gjithë procesit të numërimit. Të dhënat që vijnë në databazë nga qendrat e votimit në rang kombëtar, përkthehen në mënyrë automatike në mandate, bazuar edhe në formulën ‘Ad-hont”. Ndarja e mandateve për të 12 qarqet e vendit pasqyrohet edhe grafikisht.

Në këtë sistem online që ofrohet në faqen www.vizionplus.tv do të mund te aksesoni dhe numrin e votave në rang kombëtar, por dhe përkthimin e tyre në përqindje, për të 18 partitë e regjistruara në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.

Pasqyrimi në kohë reale i rezultateve do të nisë menjëherë me procesin e numërimit në të gjithë vendin. I gjithe informacioni aksesohet nga te gjitha pajisjet fikse dhe të lëvizshme, si PC, tablet e celular me apo pa aplikacion. Na ndiqni!