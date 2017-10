Partia Komuniste e Kinës, vendit të dytë me ekonominë më të zhvilluar në botë, prezantoi këtë të mërkurë komitetin e ri drejtues, të përbërë nga 5 emra të rinj që do ripërtërijnë byronë politike, njëherësh.

Por Xi Jiping theu traditën me mospërfshirjen e një trashëgimtari, gjë që do të thotë se ai do të jetë në krye të vendit komunist edhe për 5 vitet e ardhshme. Sipas traditës, udhëheqësit kinezë kanë caktuar një apo më shumë trashëgimtarë në fillimin e mandatit të tyre të fundit për të dëshmuar kalimin e pushtetit.

Në fjalimin e tij në Kongres, Xi Jiping paraqiti një vizion jo vetëm për 5 vitet e ardhshme, por foli gjithashtu edhe për një model të ri për kombet që duan të përshpejtojnë zhvillimin, duke ruajtur pavarësinë.

Emri i Xi Jiping një nga udhëheqësit më të fuqishëm në historinë e Kinës moderne, u shkrua në Kushtetutë duke e ngritur atë në një nivel me themeluesin e Partisë Komuniste Kineze, Mao Ce Dun. Mirëpo kjo lëvizje do të thotë se çdo sfidë ndaj tij, do të shihet si një kërcënim për sundimin e Partisë Komuniste.