Ndërsa vjeshta duket se ka ardhur dhe sado pak po e shijojmë, kush është me të vërtetë i gatshëm të heqë dorë nga ditët e plazhit dhe netët e heshtura në natyrë? – muajt e ardhshëm na presin ditë të ftohta. Tani është e gjithë vëmëndja tek bluzat komode, shalle velvet të-butë, dhe xhaketa chic të sezonit. Dilni një shëtitje në ditët e para të freskëta të vjeshtës me një bluzë të rrumbullakosur në bel; qëndroni bgrohtë në një mushama të shkëlqyeshme; ne një xhaketë klasike skoceze ose me printime. Këto mantele të freskëta janë të përjetshme, simpatike dhe të sigurta. Frymëzohuni nga këto foto për veshjet tuaja për këtë sezon.