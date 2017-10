Ne France, Parisi vijon te beje magji pas fitores ne mesjave ne Champions qe solli edhe shkarkimin e Ancelotit te Bajerni i Mynihut. Ne ndeshjen kundër Bordose e ka çelur serine prej 6 golash Nejmar ne minutën e 5 me nje goditje dënimi perfekte. Ne te 12 shërben per Kavanin dhe ky i fundit nuk fal Brenda zones. Nuk ka munguar edhe përqafimi mes te dyve si per te treguar se sherri eshte lene pas. Ne te 21 Nejmar del huq Brenda zones, por topi përfundon te Meunier qe nuk fal dhe 3-0.

Bordo sikur zgjohet dhe ne te 31 shkurton diferencat me Sankhare por Parisi godet serish kete radhe me penallti me ane te Nejmar. Kavani është i pari qe e përgëzon, nderkohe qe ne pjesen e pare gjen golin edhe Draksler qe kurorëzon me nje supergol nje kundërsulm te nisur nga ai vete. Ne pjesen e dyte Mbape do t’i çoje shifrat ne 6-1 pas nje topi te sherbyer nga Juklian Draksler. Ne fund Malkolm me penallti do te vulose rezultatin ne 6-2. Parisi kryeson i vetem tabelen me 22 pike pas 8 javesh.

Nderkohe qe ka patur frike dhe panik dhe ndeshja eshte nderprere ne Amiens. Pas golit te miqve nga Lila, tifozet qe kishin udhetuar me skuadren kane shpërthyer ne gezim duke vrapuar drejt murit mbajtës te tribunës, por pasha e madhe nuk eshte përballuar dhe ai eshte shembur duke bere qe tifozët te bien mbi njeri-tjetrin duke plagosur te paktën 20 vete, 3 prej tyre rende. Ndeshja eshte ndërprere per te vazhduar ne nje tjeter moment.