Kylie Jenner jo vetëm që është një e dashur shumë e mirë për Travis Scott, por ajo gjithashtu është edhe muza e tij!

Ajo mund të kërcejë, mund të bëjë modelen dhe sigurisht që pamja e saj tërheq vëmendjen kudo që ajo shkon. Kush më mirë se ajo mund të shfaqej në videot e ardhshme muzikore të reperit?

Një burim thotë: “ Nuk do të ishte shumë stili i Travis të shkruante një këngë në lidhje me të, ai dëshiron ta mbajë private dhe speciale atë që ata kanë. Megjithatë, nuk do të ishte aspak kundra prezencëes së saj në videoklipet e tij.”

Ne kohen kur Kylie ishte ende me Tyga, ajo ishte pjesë e klipit të tij “Stimulated” në 2015.