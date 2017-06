Një kuzhinier i mirë e di sekretin e një supë të shijshme apo një tave peshku! Një gjethe dafine ! Nëse deri sot këto gjethe aromatizuese i përdorni vetem për t’i shtuar shijen ushqimeve të ndryshme pasi të mësoni përdorimet alternative të saj, e sigurtë që në shtëpinë tuaj nuk do të mungojë kurrë kjo bimë. Veç në kuzhinës, kjo bimë gjen shumë përdorime të tjera e ju do të përfitonit prej saj nëse e digjni.



Djegia e gjethës së dadinës prodhon një efekt qetësues, psikodelik. Nëse ndiheni të përgjumur, kjo gjethe do ju zgjon dhe largon lodhjen. Aroma e dafinës kur digjet ndihmon gjithashtu në pastrimin e rrugëve të frymëmarrjes. Shumë njerez po djegin gjethe të dafinës dhe arsyeja do t’ju lëre pa fjalë. Aroma e forte e kesaj bime do të largojë te gjitha insektet nga shtëpia juaj.

Përdorimi i produkteve kimikate mund te jetë i dëmshëm jo vetem për shendetin tuaj, ndaj kjo është mënyra më e mire natyrale për te shpëtuar nga insektet si furtaret, buburecat etj. Dafina nuk është e vetmja bimë që mund të përdoret për ketë qëllim pasi ereza të tjera të freskëta si mentja apo nenexhiku mund të kryejnë te njejtin funksion.