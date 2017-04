Autoritetet e Emirateve të Bashkuara Arabe po shqyrtojnë mundësinë e vendosjes së një linje direkte fluturimesh mes Dubait dhe Tiranës, si një mundësi për rritjen e kontakteve. Një fakt i tillë iu bë i ditur Drejtorit Ekzekutiv të Agjencisë Shqiptare për Zhvillimin e Investimeve, AIDA, gjatë takimit të zhvilluar me nënsekretarin e Ministrisë së Ekonomisë së Emirateve të Bashkuara Arabe.

Gjithashtu është diskutuar për mundësinë e financimit të projekteve kryesisht në infrastrukturë, energjetikë dhe turizëm nga investitorë potencialë nga Emiratet e Bashkuara Arabe, si edhe nga grupet e mëdha të investuesve me seli në Dubai. Drejtori Ekzekutiv i AIDA-s, Genti Beqiri zhvilloi një takim edhe me drejtues të Dhomës së Tregtisë së Dubait për t’i njohur me mundësitë që ofron Shqipëria për investitorë potencialë nga Dubai.

Takime të tjera janë zhvilluar me përfaqësues të grupeve të mëdha të investitorëve nga vendet e Lindjes së Mesme. AIDA përfaqëson Shqipërinë për herë të parë në Forumin Vjetor të Investimeve, aty ku marrin pjesë rreth 140 shtete, me mbi 100 zyrtarë të niveleve më të larta dhe 15,000 investitorët më të mëdhenj në nivel ndërkombëtar. Nëpërmjet pranisë në këtë aktivitet Shqipëria synon të tërheqë vëmendjen e investitorëve potencialë nga Lindja e Mesme.