Skenari i masakrës së Las Vegasit që mori jetën e 58 personave dhe plagosi qindra të tjerë, po plotësohet me detaje të tjera që përsëri nuk sqarojnë motivin e ngjarjes tronditëse.

Hetuesit mendojnë se Paddock kishte planifikuar të dilte i gjallë nga e gjithë situata. Policia e priste me padurim marrjen në pyetje të Marilou Danley, me shpresën se e dashura e vrasësit të Las Vegasit do të ofronte ndonjë të dhënë e cila të ndihmonte të hidhej dritë mbi arsyet e gjestit të tij ekstrem.

Por, 64-vjeçarja tha se nuk ka as idenë më të vogël përse Stephen Paddock hapi zjarr mbi njerëzit e mbledhur për të ndjekur një koncert “country”. Danley e përshkroi autorin e masakrës si një partner të qetë, të dashur e të sjellshëm.

Gruaja u shpreh e tmerruar nga ai që e quajti një akt i papërshkrueshëm dhune e sqaroi se kishte menduar që Paddacok ia kishte blerë biletën për në Filipine e i kishte derdhur në llogari 100 000 dollarë sepse donte të ndahej me të.

Policia ka lënë të kuptohet se Paddock mund të ketë pasur një “jetë sekrete”. Mendohet se ai kishte planifikuar të largohej nga vendi i ngjarjes dhe jo të vriste veten, por autoritetet nuk japin detaje të tjera. Është arritur të mësohet se disa orë përpara masakrës, Paddock kishte qenë duke luajtur në kazino.

Policia gjithashtu gjeti 50 kilogramë eksplozivë dhe 1,600 raunde municioni në makinën e tij në parkingun e hotelit të Mandalay Bay. Kishte gjithashtu një shënim në dhomën e tij të hotelit, por nuk ishte një shënim vetëvrasës.