Nuk është mirë të jesh armik i klanit Kardashian. Blac Chyna e zbuloi këtë në mënyrën më të keqe të mundshme, kur tentoi të merrte mbiemrin e Rob Kardashian dhe u pengua, nga motrat e tij.

Pavarësisht gjithçkaje, Chyna nuk do të jeteë kurrë zyrtarisht Mrs. Kardashian dhe kjo, jo nga mungesa e vendosmërisë për të provuar.

Kim, Khloe dhe Kourtney Kardashian, ia kanë dalë me sukses të bllokojne tentativeën e Black për të perdorur emrin, Angela Renee Kardashian, në biznesin e saj. Mohimi e kësaj kërkese duhet të jetë i vështirë për Chyna, mbi të gjitha sepse kur ajo fillimisht e bëri kërkesën, ishte duke planifikuar të martohej me djalin e vetëm të familjes.

Motrat Kardashian nuk donin, që Black, të përfitonte prej emrit të tyre, edhe nëse ajo martohej me Rob, e prandaj ngritën çeshtjen e tyre ligjore kundra kërkesës së saj. Argumenti i tyre ishte se emir, do të krijonte konfuzion në treg.

Por në fund të fundit, Black Chyna mundet të martohet me Rob, nëse kjo është ajo çfarë ata duan, por motrat e tij, së bashku me mamanë Kris Jenner, është e kuptueshme se do të jenë edhe më pak mikpritëse këtë herë.