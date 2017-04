Gjashtë muaj përpara mbajtjes së takimit të radhës Shqipëri- Maqedoni, policia italiane publikon një informacion sipas të cilit Ballist Morina është ndaluar në një zonë malore Fasce, fare pranë Xhenovas me një dron të sofistikuar.

Mediat italiane raportojnë se Morina është ndaluar teksa po praktikohej me dronin e tij tepër të sofistikuar dhe të pajisur me kamera. Në momentin e arrestimit ai po kryente manovra të vështira. bashke me të ishin dhe disa miq të tij.

Droni bashkë me telekomandën është sekuestruar nga policia pasi në këtë zonë nuk lejohej përdorimin i këtyre pajisjeve fluturuese.

Sipas Genoa Today dyshohet se Ismail Morina dhe miqtë e tij po e përdornin dronin e sofistikuar për të vëzhguar vilat që ishin në këtë zonë turistike pranë Xhenovas, për ti grabitur ato.

Por ndërkohë, një tjetër hipotezë, edhe pse jo shumë e besueshme lidhet me përgatitjet e mundshme të Ballistit për një skenar të njëjtë si ato të Beogradit ku ai ngriti dronin me flamurin e Shqipërisë etnike, gjatë ndeshjes Serbi-Shqipëri.

Ky skenar hipotetik vjen në një kohë kur tensionet etnike në Maqedoni janë tepër të larta, sidomos pas refuzimit që partia më e madhe në vend, VMRO-DPMNE, po i bën në mënyrë të hapur zyrtarizimit të gjuhës shqipe.