Kane mbetur edhe 10 dite nga fillimi i shkollës, ndërsa ne pikat e shitjes vijon shpërndarja e teksteve. Ndryshe nga me pare, ne libraritë pranë shkollave nuk te duhet te presësh ne radhe per te blere paketat e librave.

Drejtoresha e arsimit parauniveristar Zamira Gjini deklaron se edhe titujt janë te gjithë sipas klasave përkatëse.

Drejtoresha Gjini mohon zërat per rritje çmimi. Sipas saj ndryshime ne vlere ka vetëm paketa e klasës se pare dhe klasës se gjashte, per shkak te shtimit te librave me kurrikulen e re.

Shitja do te vazhdoje deri ne datën 10 shtator, nje dite para fillimit te shkollës.

Ndërkohe qe disa kategori si familjet rome, fëmijët policeve te rene ne detyre, personat me aftësi te kufizuar, fëmijët jetim dhe te tjerë i përfitojnë librat falas. Rimbursimi i teksteve do te behet nga Drejtoritë Arsimore ne bashkëpunim me shkollat.