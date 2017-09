Java e pare e fazës ne grupe te Uefa Champions League vazhdon sonte ne mbrëmje ne Vizion Plus dhe platformën Tring me 8 takimet e fundit ne 4 grupet e mbetura. Kampionet e europes Reali i Madridit e nisin betejën per mbrojtjen e titullit pikërisht nga stadium i tyre Santiago Bernabeu kundër qipriotëve te Apoel Nikosia ne ndeshjen e vlefshme per grupin H.

Për skuadrën e Zinedin Zidan do te mungojnë Benzema dhe Asensio te dëmtuar, por rikthehet Kristiano Ronaldo. Një beteje e vërtete pritet te ndodhe ne ne sfidën tjeter te këtij grupi ne Uembli mes Totenhem Hotspur dhe Borusia Dortmund.

Londinezet nuk do te kenë shërbimet e talentit Ali dhe Vaniama, ndërsa per gjermanet Infiermeria është plot 6 lojtare ndërsa edhe Shurrle është ne dyshim. Napoli i Elseid Hysaj udhëton drejt fushës asnjanëse te Harkovit ku do te përballet me ukrainasit e Shaktar Donjeck.

Skaudra e teknikut Sari është ne nje forme te mire edhe pse trajneri ka disa dyshime ne mesfushe. Gjithsesi ai ka zgjedhur qe polaku Milik te formoje treshen ne sulm se bashku me Callejon dhe Insigne. Ne takimin tjetër te grupit, Fejenord prEt ne Roterdam Mancehster City te Pep Guardioles.

Me interes pritet edhe paraqitja e te ashtuquajturve citizens pas nje merkato te fuqishme ne vere. Liverpul pas shpartallimit ne fundjave ne Premier League kërkon ta nis me këmbe te mbare fazën e grupeve teksa pret ne Anfield Roud, Sevillen. Jashtë Lalana ne dyshim Salah, ndërkohe qe Kutinjo i është rikthyer stërvitjes edhe pse Jurgen Klop nuk e ka zbuluar nëse do ta hedhe sot ne fushe qe nga minuta e pare.

Ne takimin tjetër te grupit E, Maribor i futbollistit me te ri te kombëtares Ahmeti sfidon Spartakun e Moskës. Dy sfida interesante edhe ne grupin G. Debutuesit e Lapicig sfidojnë surprizën e sezonit te kaluar Monako. Beteje e vërtete pritet edhe ne Stamboll mes Beshiktash dhe Portos.