Duke filluar nga kjo e enjte 220 nxënës të njësisë administrative të Shëngjergjit, kanë në dispozicion tre fusha të reja sportive. Për kryetarin e Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, investimet e zonave rurale, nuk kanë asnjë dallim nga ato të shkollave të tjera në qendër të Tiranës.

“Aktualisht po punojmë në të 191 shkollat e Tiranës. Ajo që është speciale për shkollën këtu në Shëngjergj, në fshatin Verri, është se është një shkollë që i shërben një krahine të tërë, me 220 nxënës, pra janë 220 familje që marrin shërbime nga kjo shkollë dhe si kurrë më parë kemi një ambient sportiv të denjë për çdo shkollë edhe në mes të bllokut në qendër të Tiranës, me fushë futbolli, volejbolli, basketbolli, me pistë atletike, me sallat e zhveshjes dhe me të gjitha nevojat bazike për orët e mësimit, dhe për të gjithë ata që duan të merren me sport”.