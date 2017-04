Fitorja e peste radhazi ne kampionat per Atletikon e Madridit. Ne javën e 30 te La Liga, El Colchoneros munden me rezultat minimal 1-0 ne Vicente Calderon Real Sociedad, duke përforcuar pozitat ne vend te trete ne renditjen e përgjithshme.

Goli i fitores per madrilenet u shënua nga Filipe Luis ne minutën e 28 ndërsa kishin mundësinë e thellimit te rezultatit nëse Torres dy here dhe Karasko e Correa do te ishin me te sakte përpara portës kundërshtare.