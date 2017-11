Nje nga shkollat me te vjetra ne Tiranës, ajo e muzikës “Servete Maçi” po ndërtohet nga e para. Ky investim i bashkisë synon jo vetëm krijimin e infrastrukturës bashkëkohore per nxënësit, por dhe eliminimin e mësimit me dy turne.

Kryetari i bashkisë Erion Velija deklaroi se ketë vit nis ndërtimi edhe i 16 shkollave te tjera. Përfundimi i tyre do t’i japë zgjidhje mësimit me turne ne Tirane.

Shkolla ne ndërtim, “Servete Maçi” do te jete me katër kate, ku nje do te jete nen toke. Krahas numrit te madh te klasave e laboratorëve është planifikuar qe ajo te kete auditore, palestra te brendshme dhe terrene sportive te jashtme.