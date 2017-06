Monedha europiane ka arritur ketë fundjave një rekord te ri, duke u këmbyer me 132.5 leke. Ky nivel rezulton te jete me i ulëti ne afro 10 vitet e fundit. Ndërsa parashikohet se kursi euro/leke do te arrije deri ne fund te sezonit nivelin e 130 lekeve. Ekspertet e fushës sqarojnë normat e ulëta te interesit e kane bere ketë monedhe jo shume te dëshirueshme per investitorët dhe individët.

Ndërkohe shpenzimet per fushate si dhe nisja e sezonit turistik janë arsye shtese te këtij zhvlerësimi. Por paralelisht me kete situate ne dy muajt fundit zhvlerësim kane pësuar te gjitha monedhat ne raport me lekun.

Zhvlerësimi i monedhës europiane ka efekt pozitiv per te gjithë ata qe kane kredi ne ketë monedhe, pasi do t’u duhet te paguajnë me pak.