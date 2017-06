Modelja Bella Hadid do të mbahet mend gjithmonë si ish-e dashura e këngëtarit The Weeknd, ndonëse ky i fundit prej muajsh tashmë është në një lidhje me Selena Gomez.

Por fiks atëherë kur të gjithë menduam se Bella u zhduk nga jeta e këngëtarit, BAM, shfaqet sërish. Modelja nuk e ndjek më në rrjete sociale, por është dashur një kopertinë e The Weeknd në “Forbes” që ajo të shtypë butonin “like”.

Të gjithë komentuesit e vunë re këtë detaj dhe nisën furishëm të thonë se Bella kërkon një rikthim. Dhe çfarë bëri ajo?

Tipe, si çdo ish-e dashur tjetër, thjesht, E FSHIU atë “like”.