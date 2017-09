Nis rikonstruksioni i nje prej blloqeve te banimit ne Kombinat. Rruget dhe kanalizimet e dëmtuara prej vitesh janë ne porces punimesh. Erion Veliaj premtoi se ne pjesën e mbetur te mandatit te tij fokusi do te jete tek zonat periferike te Tiranës.

Kryetari i Bashkise deklaroi se Kombinati nuk do te jete me nje pjese e humbur e kryeqytetit. Pas hapjes se unazës se re te tjera investime do te kryhen ne kete ne zone, ndaj Veliaj kërkoi bashkëpunimin e qytetareve per lirimin e hapësirave ne zëna ne kundërshtim me ligjin. Pjese e projektit per investimet ne zonën e Kombinatit eshte edhe sistemimi dhe përmirësimi i infrastrukturës ne Varrezat e Sharres.