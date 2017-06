Këtë te diele Shqipëria është ne qendër te fokusit te faktorit ndërkombëtar. Procesi i votimit e me pas numërimi i votave po monitorohet nga 896 vëzhgues te huaj. Numri me i madh i vëzhguesve i përket misionit te OSBE-ODIHR, i cili me 339 anëtaret e ekipit, do te monitoroje te gjithë procesin dhe raporti i tij do te shërbeje si pike referimi për standardet e zgjedhjeve parlamentare dhe me pas per përmirësimet qe klasa politike duhet te beje.

Dalja e pare publike e misionit te ODIHR do te jete te hënën ku do te paraqitet raporti paraprak, ndërkohe qe ai përfundimtar do te publikohet pasi te jete mbyllur faza e numërimit te votave dhe procesi i ankimeve ne gjykate, kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve te ketë shpallur rezultatin zyrtar.

Krahas vëzhguesve te OSBE-ODIHR, dita e zgjedhjeve do te monitorohet nga vëzhgues te Bashkimit Evropian, Parlamentit Evropian si dhe Ambasadës Amerikane. Ndërkohe te gjithë përfaqësitë diplomatike ne Tirane kane akredituar vëzhgues per zgjedhje, ku bie ne sy Greqia, e cila do te ketë 14 vëzhgues per procesin e zgjedhjeve te përgjithshme.