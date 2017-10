Provim edhe për mësuesit për te matur aftësitë e tyre ne pune. Brenda 100 ditëve te para te mandatit te dyte, 20 mije arsimtare do t’i nënshtrohen testimit te cilësisë. Ministrja Lindita Nikolla, tha se do te nxirren nga niveli i dobët rreth 2200 mësues, te cilët me ane te kurseve, do te arrijnë standardet e kërkuara.

Ne ditën ndërkombëtare te mësuesve, Nikolla përsëriti premtimin e kryeministrit Rama, qe rrogat e tyre te rriten me 40%.

Ministrja e Arsimit u ndal edhe te vlerësimi qe Agjencia Britanike ka bere per universitetin e Tiranës. Sipas saj, Universiteti duhet te pranoje rezultatet dhe te punoje per ringritjen e këtij institucioni.