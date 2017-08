Ashtu siç ka nisur me përmbysje edhe ka përfunduar e shtuna e Serisë A italiane.

Në “Olimpiko” Roma e nis mire kur kalon ne avantazh ne minutën e 15 kalon ne avantazh me ane te Xhekos qe nuk gabon Brenda zonës pas një topi te Naingolan. Por vetëm kaq sepse ne pjesën e dyte përmbysje totale e Interit.

Menjëherë pas një shtylle te Romes, Kandreva kombinon bukur me Ikardin dhe 1-1 është minuta e 67. Dhjetë minuta me pas rrotullohet bukur Brenda zonës se Romes dhe 1-2. Këtë here pasimin per Ikardin e dha Perisic.

Ne te 87 përsëri Perisic nga e majta dhe është Vecino qe shënon golin e trete për Interin qe shkon kështu ne kuotën 6 pike. Ne ndeshjen tjetër Benevento është mundur ne shtëpi nga Bolonja 0-1.

Ne “Marasi”, Xhenoa e ka nisur me një gol qe ne minutën e pare kundër Juventusit pas një depërtimi te Goran Pandev nga e djathta dhe topi ka bere karambol mes Kielinit dhe Pjanic dhe ka përfunduar ne rrjete.

5 minuta me vone shkon edhe me keq për Juventusin ne te verdha. Teksa Higuain dhe mbrojtësi Xhentileti nuk arrijnë te mposhte portierin Perrin kemi ne krahun tjetër një penallti te shkaktuar nga Rugani dhe te kthyer ne gol nga Galabinov 2-0 udhëheq Xhenoa ne “Marasi” pas 6 minutave.

Por ne te 14 është moment i Dybales. Pjanic brenda zonës shërben për argjentinasin dhe vetëm 2-1. Ne minutën e 45 futet serish ne loja arbitri qe pas shqyrtimit te provës video akordon penallti ne krahun tjetër për Juventusin dhe Dybala rivendos baraspeshën.

Ne minutën e 62 është moment i Kuadrados te tregoje aftësitë e tij brenda zonës dhe te çoje shifrat ne 2-3. Ndërsa njeriu i ndeshjes është padyshim Dibala qe ne minutën e 92 vulos rezultatin ne 2-4.