Kush mendoi se Berisha i doli kundër Lulzim Bashes, ne fakt gaboi. Ish-kryetari i PD Sali Berisha dhe kryetari Lulzim Basha kur u pyeten nga gazetaret per situatën ku ndodhet ne PD, folën ne nje gjuhe duke shmangur komentet per opozitën, e duke theksuar se prioritet është beteja kundër mazhorances.

“Për shqiptarët çdo ditë që kalon bëhet më e qartë se asgjë nuk ka ndryshuar. Gjërat do të shkojnë keq e më keq sa kohë që vendi të qeveriset nga Edi Rama me një kabinet fasadë, që është bërë si agjenci ekskursionesh. Dhe prapa kësaj fasade do të vazhdojë vjedhja e shqiptarëve, do të vazhdojë gjakpirja, do të thellohet papunësia, shëndetësia në kolaps, arsimi në ditën më të zezë.”