Pas kaq shumë muajsh më në fund modelja Bella Hadid arriti të marrë veten nga ndarja me The Weeknd. Gjendja e saj emocionale duket se është më e stabilizuar dhe modelja po bën gjënë më të mirë që mund të bëjë një njeri, ajo po fokusohet te vetja.

Në intervistën e saj të fundit për prestigjozen Porter, Hadid shprehet: “Në të vërtet po përqëndrohem më shumë tek vetja ime, puna dhe të qenurit më e mira e mundshme. Në fakt, nuk është se shqetësohem për atë që mendojnë meshkujt për mua, unë vetëm po përpiqem të jem një femër.”

Bella Hadid dhe këngëtari The Weeknd qëndruan bashkë për një vit e gjysmë, derisa vendosën të ndaheshin nëntorin e 2016-ës, për shkak të axhendave të ngarkuara. Që nga ai moment modelja nuk ka dal me askënd, përkundrazi u tregua e hapur në intervistat e dhëna duke pranuar se po e vuante shumë ndarjen nga këngëtari. Kurse The Weeknd nuk humbi kohë. Ai vrapoi menjëhere në krahët e Selena Gomez me të cilën ende po shijon lidhjen i lumtur.

Një burim pranë 20-vjeçares, u shpreh se ajo po refuzon shumë meshkuj, duke shpjeguar edhe arsyen: “Bella e di që nuk është gati, do t`i duhet kohë dhe ajo e pranon këtë fakt. Tani s’ka nevojë të qëndrojë e lidhur pas askujt tjetër veç vetes dhe familjes.”