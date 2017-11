Është zyrtarisht halloween, që do të thotë se të gjithë kanë më shumë gjasa të gjejnë disa vështrime mbi to gjatë gjithë ditës. Për shembull, Kate Middleton … me tuta sportive.

Dukesha e kaloi mëngjesin në Londër në Qendrën Kombëtare të Tenisit dhe mbante një kostum sportiv të bardhë me të zezë